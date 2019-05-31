Волочкова выступит в Анапе бесплатно

Звезда российского балета 43-летняя Анастасия Волочкова выступит на масштабном празднике в честь открытия курортного сезона 2019 в Анапе . Торжество начнется с самого утра 8 июня и продлится до вечера.

Каким идет по счету выступление заслуженной артистки России не уточняется, но известно, что оно состоится на Театральной площади. Кроме того, оно будет полностью на бескорыстной основе.

По словам примы она пачками получает письма от поклонников, которые жаждут ее увидеть в Анапе. Напомним, ранее ее концерт был отменен. Глава Анапы Юрий Поляков отметил, что не может выделить бюджетные деньги на концерт дивы, потому что «есть первоочередные цели в отрасли культуры».

«Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников», — сказала Анастасия Волочкова.

Власти и жители курорта выразили благодарность балерине за благородное решение. Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что кульминацией открытия сезона станет эстрадное шоу «Я там, где мечта!». Начало в 21 час.