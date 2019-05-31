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Волочкова: мэр Анапы решил пропиариться за мой счет 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала инцидент в Анапе, где по решению мэра с целях экономии городского бюджета был отменен ее концерт.
«Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин. Никаких переговоров о деньгах мы не вели», — цитирует Волочкову РИА Новости.
Ранее появились новости о том, что мэр Анапы Юрий Поляков запретил оплачивать из бюджета шоу Волочковой, запланированное на 8 июня и посвященное открытию курортного сезона. Выступление оценивалось в 639 тысяч рублей, пишет НСН. Вместо Волочковой в Анапу приедет певец Стас Костюшкин, его концерт оплатят местные предприниматели.
Свободная пресса: последние новости
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу «Голос.Дети» Мэр Анапы пожалел денег на Волочкову «Первый канал поступил правильно»: Пригожин о результатах спецвыпуска шоу «Голос.Дети»
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Юрий Поляков , РИА Новости , Анапа
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