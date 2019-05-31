Киркоров опроверг слухи о дочери Лазарева

Слухи появились после окончания конкурса «Евровидение». Лазарев занял на нём третье место. В СМИ появилась информация о том, что у него родилась дочь, а после опровержения артистом этих слухов появилась стало известно, что Киркоров якобы их подтвердил. В интервью «Комсомольской правде» поп-король заявил, все эти сплетни — чушь.

Все это чушь и бред, — сказал он.

Ранее News.ru писал, что российский певец Сергей Лазарев с юмором воспринял появившиеся в прессе слухи о его скором отцовстве. По его словам, он привык к тому, что люди придумывают что-то о его личной жизни.