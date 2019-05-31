Билана преследуют кошмары

Диму Билана преследует один и тот же кошмар. Об этом певец сам рассказал в своем инстаграме.

Утром Билан опубликовал видео, на котором взъерошенный лежит на кровати.

«Нет, друзья, этот кошмар, по-моему, не закончится никогда», — пожаловался он.

Певец объяснил, что его «персональный ужас» — забыть текст во время шоу, — и этот «ужас» часто ему снится. Минувшей ночью он не смог вспомнить текст песни, которую сочинил более 10 лет назад, «Против правил».

«Вот прямо как затык какой-то», — посетовал Билан.

В подписи к видео певец также рассказал, как однажды проснулся от того, что начал петь припев «Против правил», а в другой раз — с ногой, поднятой вверх на 90 градусов.

В комментариях к посту одни пользователи соцсети заверяли Билана, что на ближайшем концерте споют любую его песню сами, если он забудет текст, другие — цитировали астрологов, признавших все сегодняшние сны вещими, или, например, рассказывали о своих снах, в которых появлялся Билан.