Билана преследуют кошмары 

Диму Билана преследует один и тот же кошмар. Об этом певец сам рассказал в своем инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нет уж почему только я должен это терпеть, давай вместе поживем в этом «персональном арт. Кошмаре»😅 и это ещё цветочки, однажды перед репетицией шоу в питере я проснулся от собственного крика -« эй!» по идее дальше должен был следовать текст -«иди смело против правил!»! Но даже это цветочки)) однажды проснулся на спине, открыл глаза а перед ними нога под 90% поднята вверх 🦵 👆🏾— это что вообще такое? 😂😂😱 а вы лунатизмом страдали ли когда?) как он выглядел? И расскажите о ваших самых странных снах, интересно же))) #билан #димабилан
Утром Билан опубликовал видео, на котором взъерошенный лежит на кровати.
«Нет, друзья, этот кошмар, по-моему, не закончится никогда», — пожаловался он.
Певец объяснил, что его «персональный ужас» — забыть текст во время шоу, — и этот «ужас» часто ему снится. Минувшей ночью он не смог вспомнить текст песни, которую сочинил более 10 лет назад, «Против правил».
«Вот прямо как затык какой-то», — посетовал Билан.
В подписи к видео певец также рассказал, как однажды проснулся от того, что начал петь припев «Против правил», а в другой раз — с ногой, поднятой вверх на 90 градусов.
В комментариях к посту одни пользователи соцсети заверяли Билана, что на ближайшем концерте споют любую его песню сами, если он забудет текст, другие — цитировали астрологов, признавших все сегодняшние сны вещими, или, например, рассказывали о своих снах, в которых появлялся Билан.
«Два раза мне снился Дима и оба раза он меня убивал», — написала одна из пользовательниц.