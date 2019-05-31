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РПЦ отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Соцсети
Представитель Русской православной церкви прокомментировал информацию о том, что крест, установленный на могиле певицы Юлии Началовой мироточит, сообщает teleprogramma.pro. Священник призвал молиться за упокоение усопшей, а не делать из её смерти сенсации.
Ранее сотрудники Троекуровского кладбища заявили, что дубовый крест на могиле Началовой замироточил: на древесине выступили крупные маслянистые благоухающие капли. Жидкость была передана на экспертизу. Впрочем, некоторые специалисты считают, что жидкость не что иное как обыкновенная смола, которая появилась на кресте из-за сильной жары.
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе также не верит, что капли на дереве появились волшебным образом. Священник призвал не создавать информационные поводы на смерти певицы, поскольку это оскорбляет её память.
«Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», — заявил он.
Ранее СМИ сообщаили, что Поклонники творчества Юлии Началовой приезжают на могилу певицы на Троекуровском кладбище, чтобы зарядить воду и крема, которые якобы после процедуры приобретают «чудодейственные» свойства.
Комментарии1
Шоу-бизнес , РПЦ
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