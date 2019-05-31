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Дочь Алсу спела с финалистом «Голоса. Дети» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: шоу "Голос. Дети"
Победители скандального шестого сезона «Голоса. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом. Об этом сообщает ТАСС.
В апреле 11-летняя Абрамова, дочь Алсу, выиграла шестой сезон детского «Голоса» по результатам зрительского голосования. Позже Первый канал инициировал проверку результатов из-за подозрения в подтасовках.
В середине мая подозрения подтвердила ИТ-компания Group-IB, нанятая каналом для расследования. Оказалось, что почти 40 тысяч голосов за Абрамову были отданы ботами.
Канал аннулировал результаты финала, а на прошлой неделе выпустил спецвыпуск программы, по итогам которого победителями были объявлены все финалисты, в том числе отказавшаяся присутствовать дочь Алсу.
Вчера Микелла Абрамова и еще один победитель шестого сезона «Голоса. Дети», казахстанец Ержан Максим, вышли на одну сцену.
На концерте-открытии финала конкурса «Детская новая волна» в Крыму они дуэтом спели песню «Это любовь». Инициатор совместного выступления Абрамовой и Максима — продюсер Игорь Крутой, а автор песни — его коллега Дмитрий Климашенко.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Дмитрий Климашенко
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