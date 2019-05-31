Дочь Алсу спела с финалистом «Голоса. Дети»

Победители скандального шестого сезона «Голоса. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом. Об этом сообщает ТАСС.

В апреле 11-летняя Абрамова, дочь Алсу, выиграла шестой сезон детского «Голоса» по результатам зрительского голосования. Позже Первый канал инициировал проверку результатов из-за подозрения в подтасовках.

В середине мая подозрения подтвердила ИТ-компания Group-IB, нанятая каналом для расследования. Оказалось, что почти 40 тысяч голосов за Абрамову были отданы ботами.

Канал аннулировал результаты финала, а на прошлой неделе выпустил спецвыпуск программы, по итогам которого победителями были объявлены все финалисты, в том числе отказавшаяся присутствовать дочь Алсу.

Вчера Микелла Абрамова и еще один победитель шестого сезона «Голоса. Дети», казахстанец Ержан Максим, вышли на одну сцену.