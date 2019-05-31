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Волочкова ответила мэру Анапы на отмену концерта 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
PR-директор Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая заявила, что балерина не будет предъявлять властям Анапы претензии из-за отказа от ее выступления. Об этом сообщает «Ридус».
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков распорядился отменить закупку шоу Волочковой за 639 тысяч рублей из бюджета. Предполагалось, что артистка выступит в городе 8 июня, на открытии курортного сезона.
Глава Анапы заявил, что у города есть первоочередные цели в области культуры, где эти деньги будут нужнее.
По словам Ракицкой, Волочкова на это решение не обиделась.
«Не получилось в этом городе — будет другой», — заявила PR-директор.
Поляков пояснял, что не против выступления Волочковой в целом. По его словам, если представители местного бизнеса захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, власти возражать не будут.
«Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — подчеркивал он
В честь открытия курортного сезона в Анапе пройдет праздничное мероприятие «Я там, где мечта!». Оно начнётся в 21.00 на Театральной площади. Поздравить местных жителей и гостей города приедет певец Стас Костюшкин.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Юрий Поляков , Анапа
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