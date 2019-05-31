Волочкова ответила мэру Анапы на отмену концерта

PR-директор Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая заявила, что балерина не будет предъявлять властям Анапы претензии из-за отказа от ее выступления. Об этом сообщает «Ридус».

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков распорядился отменить закупку шоу Волочковой за 639 тысяч рублей из бюджета. Предполагалось, что артистка выступит в городе 8 июня, на открытии курортного сезона.

Глава Анапы заявил, что у города есть первоочередные цели в области культуры, где эти деньги будут нужнее.

По словам Ракицкой, Волочкова на это решение не обиделась.

«Не получилось в этом городе — будет другой», — заявила PR-директор.

Поляков пояснял, что не против выступления Волочковой в целом. По его словам, если представители местного бизнеса захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, власти возражать не будут.

«Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — подчеркивал он

В честь открытия курортного сезона в Анапе пройдет праздничное мероприятие «Я там, где мечта!». Оно начнётся в 21.00 на Театральной площади. Поздравить местных жителей и гостей города приедет певец Стас Костюшкин.