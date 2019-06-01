Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Борат» разрушил брак Памелы Андерсон 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Стала известна причина развода американской актрисы Памелы Андерсон с мужем Кидом Роком, пишет The Daily Beast.
Отмечается, что сцена из фильма "Борат", в которой исполнитель главной роли Саша Барон Коэн похищает актрису во время встречи с поклонниками, была постановочной. Но об этом знала только Андерсон. Эпизод пришлось переснимать, так как во время первого дубля фанаты не попытались его остановить.
По словам Коэна, Рок был в ярости из-за этой сцены и потребовал развод.
Ранее Памела Андерсон впервые появилась на обложке Vogue.
Газета.Ru: последние новости
Бритни Спирс разоблачила бывшего мужа Избитая экс-жена Башарова уволилась и увезла их сына в Доминикану Татуированный сын Елены Яковлевой пропал после развода
Шоу-бизнес , Видео , Саша Барон Коэн , Памела Андерсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почти соучастники: РФ заклеймила ЕС из-за Косово23
Взялись по-крупному: США готовят новые санкции из-за РФ357
Япония изменила отношение к договору с Россией73
«Будет только хуже»: Нардеп Украины дал обещание РФ118
Избитая экс-жена Башарова купила билеты в один конец
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение