«Бил гантелей по виску»: Гузеева об отношениях с алкоголиком

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся» рассказала об отношениях с мужчиной, который страдал от алкогольной и наркотической зависимостей и бил ее. Отрывок нового выпуска программы опубликован на сайте «Первого канала».

Во время беседы с героиней программы Гузеева решила поделиться опытом и заявила, что пока она была «поганой и грязной», ее окружали такие же люди.

«Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман, бил меня как в бубен. Правильно делал, хорошо, не убил. Стучал гантелей мне по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Царство ему небесное», — рассказала она.

Актриса отметила, что они много раз дрались, а потом мирились, но в итоге она поняла, что в следующий раз может не выжить, и ушла.

«Я пошла, вылечилась и сказала: «Я больше так жить не буду», — подчеркнула она.

По мнению Гузеевой, если женщина, которую избивает ее мужчина, живет в квартире без решеток на окнах, она может сбежать и пойти в полицию.

«Но она по каким-то соображениям не идет. «Ну у нас же ребенок, а как я буду жить». Если у нее две руки, она может мыть полы в метро, в подземных переходах, но продолжает жить [с таким человеком — прим.ред.], значит, так ей и надо», — заключила Гузеева.

Ранее в интервью «Семи дням» Гузеева рассказывала , что ее первый муж Илья страдал от наркотической зависимости, она пыталась вылечить его, но «от такой жизни и сама периодически сильно запивала». Через семь лет она от него ушла. По словам Гузеевой, когда она пила, в ней просыпался другой человек, которого она сама боится и который к ней настоящей не имеет никакого отношения.