«Я девочка из народа»: Бузова устроила скандал из-за шоу Собчак

В новом выпуске Собчак рассказала своим гостьям из «высшего света», что один «очень модный дизайнер» думал, что журналистка дружит с Бузовой. По словам Собчак, дизайнер хотел, чтобы Собчак передала Бузовой просьбу не носить куртку его бренда.

Бузова выяснила, что речь идет о креативном директоре Balenciaga Демне Гвасалия.

«Помиимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!?» — возмутилась певица (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Бузова заявила, что «без проблем» вернет куртку стоимостью 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч.

«С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!» — написала она.

Бузова назвала себя «девочкой из народа», которая много работала и теперь может позволить себе многое. Она подчеркнула, что знает цену деньгам и помнит времена, когда мыла полы за 50 рублей, чтобы заработать на еду.

«Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — подчеркнула певица.

Она отметила, что может пообедать как в обычном кафе, так и в шикарном ресторане, а также носит вещи из масс-маркета и не стесняется этого.