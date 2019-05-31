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«Я девочка из народа»: Бузова устроила скандал из-за шоу Собчак 

Рамблер 45 минут назад
Певица, телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram, что сдаст купленные ею вещи бренда Balenciaga, а деньги, которые ей вернут, потратит на благое дело. Такое решение она приняла, посмотрев новый выпуск шоу на YouTube-канале Ксении Собчак.
В новом выпуске Собчак рассказала своим гостьям из «высшего света», что один «очень модный дизайнер» думал, что журналистка дружит с Бузовой. По словам Собчак, дизайнер хотел, чтобы Собчак передала Бузовой просьбу не носить куртку его бренда.
Бузова выяснила, что речь идет о креативном директоре Balenciaga Демне Гвасалия.
«Помиимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!?» — возмутилась певица (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Бузова заявила, что «без проблем» вернет куртку стоимостью 300 тысяч рублей и кроссовки за 60 тысяч.
«С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!» — написала она.
Бузова назвала себя «девочкой из народа», которая много работала и теперь может позволить себе многое. Она подчеркнула, что знает цену деньгам и помнит времена, когда мыла полы за 50 рублей, чтобы заработать на еду.
«Но это не значит, что меня можно было этим унижать», — подчеркнула певица.
Она отметила, что может пообедать как в обычном кафе, так и в шикарном ресторане, а также носит вещи из масс-маркета и не стесняется этого.
Комментарии19
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Ольга Бузова
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