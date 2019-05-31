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Дочь Алсу впервые дала интервью после «Голоса» 

Рамблер + ещё 26 48 минут назад
Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала с накруткой голосов на шоу «Голос. Дети», сообщает «Комсомольская правда». Девочка заявила, что готова к выпадам завистников, поскольку хочет и будет выступать на большой сцене.
Журналистам удалось задать Абрамовой несколько вопросов на фестивале «Детская Новая волна» в Крыму, куда школьница приехала вместе со своей мамой певицей Алсу. Девочка заявила, что мечтает стать артисткой «как мама», поэтому всецело готова к трудностям сценической карьеры.
«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры», — заявила Микелла.
По её словам, все участники финала «Голос. Дети» поддерживают хорошие отношения. В частности, с победителем конкурса Ержаном Максимом Абрамова на «Детской Новой волне» исполнила песню дуэтом.
«Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса», — отметила девочка.
Микелла Абрамова в апреле по итогам зрительского голосования была признана победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». Первый канал обвинили в подтасовке, поскольку девочка ранее не считалась фаворитом. Из-за широкого общественного резонанса руководством канала инициирована проверка. В результате выяснилось, что в голосовании за Абрамову были использованы боты. Результаты финала конкурса были аннулированы. В мае Первый канал выпустил спецвыпуск шоу, в котором все финалисты были признаны победителями, в том числе и Микелла Абрамова, которая проигнорировала приглашение принять участие в новом финале.
Комментарии29
Шоу-бизнес , Видео , Комсомольская правда , Республика Крым
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