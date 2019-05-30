Певица Пелагея поделилась в Instagram видео с концерта в Астрахани.
На записи Пелагея сообщает зрителям, что рядом с ней на сцене идет дождь.
В крыше Дворца культуры, где проходило мероприятие, образовалась дыра, через которую дождь попадал прямо на сцену.
Однако небольшой дождь не испортил артистке настроения.
«Дождик не дождик, у меня — кокошник», — пошутила она.
В комментариях к посту поклонники Пелагеи из Астрахани посетовали, что у них «сплошные дыры везде и во всем», и выразили надежду, что после публикации в ДК починят крышу.