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«У меня — кокошник»: Пелагея рассказала о начавшемся на концерте дожде 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица Пелагея поделилась в Instagram видео с концерта в Астрахани.
На записи Пелагея сообщает зрителям, что рядом с ней на сцене идет дождь.
В крыше Дворца культуры, где проходило мероприятие, образовалась дыра, через которую дождь попадал прямо на сцену.
Однако небольшой дождь не испортил артистке настроения.
«Дождик не дождик, у меня — кокошник», — пошутила она.
В комментариях к посту поклонники Пелагеи из Астрахани посетовали, что у них «сплошные дыры везде и во всем», и выразили надежду, что после публикации в ДК починят крышу.
Шоу-бизнес , Астрахань
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