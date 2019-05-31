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В 2018 году Тина Канделаки заработала в пять раз больше своего супруга 

Teleprogramma.pro + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкомпания «Ростех» опубликовала официальные данные о доходах своих сотрудников и членов их семьи. Так, супруг Тины Канделаки Василий Бровко, работающий в компании директором по особым поручениям, за 2018 год заработал 28,7 миллионов рублей.
Что касается его жены, то ее доходы в прошлом году аж в пять раз превысили доходы мужа. Так, телеведущая заработала 132,7 миллиона рублей.
Стоит отметить, что годом ранее Василий Бровко декларировал официальный доход в 18,6 миллионов рублей, а его жена — 62 миллиона рублей.
Что касается имущества пары, то, согласно официальным данным, за год супруги ничего нового в браке не нажили. В собственности Бровко по-прежнему квартира площадью 69 квадратных метров и автомобили Bentley и Audi, а у его супруги — квартира в 342 квадратных метра, пишет издание Forbes.
Тина Канделаки и Василий Бровко поженились в 2016 году, однако до этого они несколько лет состояли в отношениях. В конце марта стало известно, что телеведущая заключила брачный контракт с бизнесменом перед покупкой квартиры в ипотеку. Тогда журналистка написала, что настоящий феминизм — это самостоятельная покупка жилья и оформление брачного контракта.
Отметим, что Бровко на 12 лет моложе Канделаки, однако как признавалась сама телеведущая, разница в возрасте им совершенно не мешает.
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Шоу-бизнес , Василий Бровко , Тина Канделаки
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