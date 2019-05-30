Бесчинства и ритуалы? Что фанаты устроили на могиле Началовой

Бывшая представительница певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала «вакханалии», которые устраивают на месте захоронения поклонники артистки. Она рассказала о том, что покойная не любила публичность и охраняла свой дом от чужих глаз, а необходимость охранять могилу любимой певицы сейчас удручает пресс-секретаря.

Бывший пресс-секретарь покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева выразила мнение о «вакханалиях», которые устраиваются на могиле звезды на Троекуровском кладбище. Представительница певицы выложила в инстаграме фотографию, сделанную в ее квартире. На фото были изображены зеркало, икона, защитный амулет и альбом Началовой.

«Юля не любила съемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения?»

— написала Исаева, таким образом отреагировав на информацию о том, что к месту захоронения артистки устраиваются паломничества, а также используют ее могилу для различных ритуалов.

Исаева отметила, что понимает простых людей, любивших Началову.

«Выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства», — написала она.

Ранее свидетели сообщали о том, что на могиле артистки мироточит крест. Однако разумнее всего это объясняется тем, что на деревянном кресте просто выступила смола от весеннего солнца.

Это версия не мешает некоторым людям считать, что крест действительно мироточит, и настаивать на необходимости причислить певицу к лику святых. Есть и те, кто верит, что покойная певица способна помочь в исцелении болезни, вернуть красоту, молодость и неверного супруга. С этой верой они идут к месту захоронения и несут с собой разные предметы, чтобы зарядить их и придать чудодейственные свойства. Никаких подтверждений правдивости этого нет.

К слову, в РПЦ информацию о том, что крест якобы замироточил назвали оскорбительной для памяти артистки.

«Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», — приводит слова представителя церкви «Вечерняя Москва».

К критике паломников присоединился журналист Александр Невзоров в эфире своей передачи.

Он осудил поклонников покойной Началовой за то, что те пытаются исцелиться от различных болезней на ее могиле. «От геморроя голой задницей втираются в свежий могильный холмик», — иронизировал он.

Невзоров убежден, что такого рода желания «свойственны первобытному мышлению».

«Вот это желание вымазаться чем-то, что имеет отношение к мертвецу. Это присуще этому пралогическому первобытному мышлению, что какая-то часть благодати переходит. И чего вы хотите?» — заключил журналист, отметив, что подобным «грешат» представители многих стран мира.

Бывший директор покойной артистки жаловалась на то, что ей часто приходится беседовать с журналистами, порой отвечая на неприятные вопросы. В первую очередь представители СМИ интересуются, известно ли ей о том, что творится на месте захоронения певицы и как она к этому относится. Кроме того, корреспонденты различных изданий спрашивают: был ли у Началовой какой-нибудь божественный дар и была ли она святой?

«Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание», — написала Исаева.

Также бывшая представительница певицы призналась, что сообщения о творящемся на Троекуровском кладбище делают ей больно. Она попросила уважать память покойной артистки. Вместе с тем Исаева заявила, что не верит в то, что на ее могиле может происходить что-то плохое. Пресс-секретарь уверена, что никто из пришедших навестить покойную не может желать ей зла.

Стоит отметить, что в начале мая СМИ стали писать о том, что на могиле певицы неоднократно видели странного вида личностей. Также сообщалось, что с места захоронения пропадали игрушки и свечи.