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Об уходе Дроздовой рассказал Певцов 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Народный артист России Дмитрий Певцов в беседе с Кирой Прошутинской в рамках передачи "Он и Она" на канале ТВЦ рассказал о своих чувствах по поводу возможного ухода жены.
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода. Певцов считает, что люди сами являются первопричиной плохих событий в своей жизни.
"И когда-то я говорил, что если жена ушла к другому, прежде всего, ищи причину в себе. Никто никуда не уйдет, если ты сам не создашь такую ситуацию", — сказал Певцов.
Вместе с тем много лет назад, признался Певцов, он не знал, как завоевать сердце Дроздовой.
"Потому что я жил с мамой-папой в трехкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиня…"
— вспоминает Певцов, добавляя, что у человека она может быть только одна половинка.
Ранее Певцова разъярил срыв концерта в родном городе.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Кира Прошутинская , Дмитрий Певцов , ТВ Центр
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