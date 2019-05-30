Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода. Певцов считает, что люди сами являются первопричиной плохих событий в своей жизни.

"И когда-то я говорил, что если жена ушла к другому, прежде всего, ищи причину в себе. Никто никуда не уйдет, если ты сам не создашь такую ситуацию", — сказал Певцов.

Вместе с тем много лет назад, признался Певцов, он не знал, как завоевать сердце Дроздовой.

"Потому что я жил с мамой-папой в трехкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиня…"

— вспоминает Певцов, добавляя, что у человека она может быть только одна половинка.

Ранее Певцова разъярил срыв концерта в родном городе.