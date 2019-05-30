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Лазарев отреагировал на слухи о ребёнке 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, сообщает телеграм-канал «Только никому».
26 мая автор канала сообщил, что узнал от коллег о появлении у Лазарева дочери, назвав информацию 100-процентной и заверив, что ее «скоро откроют всем».
На следующий день канал сообщил, что Лазарев живет с певцом Алексом Малиновским, а сегодня — о том, что дочери Лазарева уже восемь месяцев. Автор «Только никому…» признал, что «звучит все это нереально», но напомнил, что появление сына двукратный участник Евровидения скрывал в течение трех лет.
«Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь!» — прокомментировал новость «Комсомольской правде» сам певец.
Лазарев удивился, «почему не двойня», обвинил прессу в придумывании историй о своей личной жизни, а также отметил, что предпочитает мариновать мясо самостоятельно.
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Комсомольская правда
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