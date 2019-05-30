Лазарев отреагировал на слухи о ребёнке

26 мая автор канала сообщил, что узнал от коллег о появлении у Лазарева дочери, назвав информацию 100-процентной и заверив, что ее «скоро откроют всем».

На следующий день канал сообщил, что Лазарев живет с певцом Алексом Малиновским, а сегодня — о том, что дочери Лазарева уже восемь месяцев. Автор «Только никому…» признал, что «звучит все это нереально», но напомнил, что появление сына двукратный участник Евровидения скрывал в течение трех лет.

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь!» — прокомментировал новость «Комсомольской правде» сам певец.