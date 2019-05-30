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Богомолов отпраздновал назначение с бывшей Бондарчука 

Рамблер 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
Режиссер Константин Богомолов отпраздновал назначение худруком Театра на Малой Бронной в компании Светланы Бондарчук и, возможно, Ксении Собчак.
О назначении Богомолова стало известно накануне. Тогда же он был представлен работникам Театра на Малой Бронной. Режиссер начнет работу на посту художественного руководителя 25 июня, а 1 августа встретится с артистами театра и огласит свои планы на сезон.
Вчера Богомолов упоминал, что намерен и сам поставить спектакль на сцене Театра на Малой Бронной, а также пообещал, что «никаких революций» не будет, а «опираться» он будет на коллектив театра.
Около полуночи бизнесвумен и главред журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала в своем инстаграме снимок с Богомоловым. На нем режиссер прижимает к лицу бокал, вероятно, с вином из бутылки, которая стоит рядом.
В подписи к фото Бондарчук сообщила, что «отмечаем…», а также отметила на снимке нескольких людей — дизайнера Александра Терехова, ивент-менеджера Михаила Друяна, креативного продюсера компании Yellow, Black and White Ирину Сосновую, а также журналистку Ксению Собчак.
Свое присутствие в том же месте в то же время подтвердили Друян и Сосновая — оба опубликовали в своих инстаграмах фото с Богомоловым в аналогичном интерьере.
Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Александр Терехов , Константин Богомолов , Ксения Собчак , HELLO!
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