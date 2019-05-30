Богомолов отпраздновал назначение с бывшей Бондарчука

О назначении Богомолова стало известно накануне. Тогда же он был представлен работникам Театра на Малой Бронной. Режиссер начнет работу на посту художественного руководителя 25 июня, а 1 августа встретится с артистами театра и огласит свои планы на сезон.

Вчера Богомолов упоминал, что намерен и сам поставить спектакль на сцене Театра на Малой Бронной, а также пообещал, что «никаких революций» не будет, а «опираться» он будет на коллектив театра.

Около полуночи бизнесвумен и главред журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала в своем инстаграме снимок с Богомоловым. На нем режиссер прижимает к лицу бокал, вероятно, с вином из бутылки, которая стоит рядом.

В подписи к фото Бондарчук сообщила, что «отмечаем…», а также отметила на снимке нескольких людей — дизайнера Александра Терехова , ивент-менеджера Михаила Друяна, креативного продюсера компании Yellow, Black and White Ирину Сосновую, а также журналистку Ксению Собчак.

Свое присутствие в том же месте в то же время подтвердили Друян и Сосновая — оба опубликовали в своих инстаграмах фото с Богомоловым в аналогичном интерьере.