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Волочкова попала в Книгу рекордов России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Шпагат балерины Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России. Балерина опубликовала свое фото с сертификатом книги рекордов на странице в Instagram.
«Комсомольская правда» уточняет, что рекорд был зафиксирован во время мастер-класса, который Волочкова дала участницам конкурса «Мисс Русское Радио».
На мастер-классе присутствовал главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Гиннеса Андрей Лобков. Он принес с собой строительную рулетку и измерил длину размаха ног балерины в поперечном шпагате. Результат составил 225 сантиметров. Лобков вручил Волочковой сертификат и пообещал внести данные в Книгу рекордов России.
После этого балерина обратилась к хейтерам и пообещала и дальше «радовать их своими шпагатами».
«Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она подчеркнула, что видимая легкость исполнения любого упражнения дается трудом, а не просто так. По мнению Волочковой, «чесать злыми языками» гораздо легче, но попробовать «исправиться и начать жить красиво» стоит.
Подписчики Волочковой не раз жаловались, что им надоели фотографии, на которых она делает шпагат, и советовали ей придумать для себя новую фишку. Балерина в ответ обвиняла их в зависти. Она заявляла, что может научить «теть» из соцсетей садиться на шпагат, но для начала им придется выступить в самых знаменитых театрах мира и станцевать все классические балеты.
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Шоу-бизнес , Русское Радио , Комсомольская правда
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