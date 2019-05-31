Вскрылись махинации с квартирой Быстрицкой

Младшую сестру Народной артистки СССР Элины Быстрицкой Софью Шегельман обвинили в присвоении дома в Прибалтике и квартиры в Москве , которые ранее принадлежали актрисе, сообщает «Комсомольская правда». Юристы Шегельман все претензии отвергают.

Подруга Быстрицкой Людмила Голяндина заявила «Комсомольской правде», что столичная квартира в Леонтьевском переулке была продана Софьей Шегельман за три недели до смерти артистки.

«По сути, квартиру с живой сестрой продала!» — негодует женщина.

По её словам, в начале 2000-х годов Быстрицкая уже дарила младшей сестре квартиру в Москве с «шикарным ремонтом». Однако Шегельман почти сразу продала жильё, чтобы переехать в Израиль.

Голяндина отметила, что в 2010 году актриса приобрела за 200 тысяч долларов большой дом в Вильнюсе, чтобы родственница могла гостить в нём вместе со своими детьми и внуками. По данным продавца недвижимости Анны Сенкевич, по договору 70% жилья бфло оформлено на Быстрицкую, 30% — на Шегельман. При этом отмечается что актриса каждый год выделяла по 15 тысяч долларов на содержание дома.

«Я знаю, что реально содержание дома обходилось в 4 тысячи. Моя дочка все эти платежи делала. Интересно, куда девалось все остальное?» — недоумевает Сенкевич.

Женщина уверяет, что в 2017 году, когда Быстрицкая была жива, Шегельман через доверенность переписала долю сестры в доме на мужа своей внучки.

Представители Софьи Шегельман обвинения в присвоении женщиной недвижимости народной артистки отрицают. По словам юристов, квартира в Леонтьевском переулке до сих пор формально принадлежит Быстрицкой. Впрочем, скандальную информацию о доме в Вильнюсе адвокаты Шегельман комментировать отказались.