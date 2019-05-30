Гоген Солнцев сдаст Харламова и Батрутдинова органам

Вчера в своем инстаграме Солнцев опубликовал фрагмент YouTube-шоу Харламова и Батрутдинова «Ошуительное Хоу» с шутками о нем и его супруге Екатерине Терешкович.

Юмористы пошутили о том, что до пластической операции, «когда бабушкой была», Терешкович нравилась им больше; о том, что после операции ей «не туда вставили» глаз; о том, что на Терешкович у них «язык не поворачивается».

«Язык не поворачивается на Екатерину Терешкович вообще говорить что-либо, потому что она взрослая… Ее Гоген Солнцев бросил после операции. Просто *** (дурак. — Прим. ред.) какой-то этот Гоген Солнцев!» — заявил Батрутдинов.

По словам Солнцева, шутки юмористов возмутили его «до глубины души» и отправили «в полный нокдаун», потому что являются не шутками, а самыми настоящими оскорблениями.