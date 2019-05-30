Гоген Солнцев сдаст Харламова и Батрутдинова органам 

Шутки Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова о Гогене Солнцеве возмутительны и оскорбительны, заявил он сам и пообещал обратиться в «соответствующие органы».
Вчера в своем инстаграме Солнцев опубликовал фрагмент YouTube-шоу Харламова и Батрутдинова «Ошуительное Хоу» с шутками о нем и его супруге Екатерине Терешкович.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Только что, знакомые прислали видео, я, честно говоря, в полном нокдауне. Возмущён до глубины души! Может быть, современный юмор и не стоит на месте, но, переход на личности — я называю не юмором, а оскорблениями! Всему должен быть разумный предел, "юмористы"! Справедливости ради, — стоит обращаться в соответсвующие органы! #comedy #шутки #гогенсолнцев #news #life #тв #новости #абсурд #москва #спб #время #тнт #интернет #instagram #черныйюмор #негатив #безшуток #харламов #безвкусица #чб #интернет #internet #youtube #blog #selfie #инста #repost #day
Юмористы пошутили о том, что до пластической операции, «когда бабушкой была», Терешкович нравилась им больше; о том, что после операции ей «не туда вставили» глаз; о том, что на Терешкович у них «язык не поворачивается».
«Язык не поворачивается на Екатерину Терешкович вообще говорить что-либо, потому что она взрослая… Ее Гоген Солнцев бросил после операции. Просто *** (дурак. — Прим. ред.) какой-то этот Гоген Солнцев!» — заявил Батрутдинов.
По словам Солнцева, шутки юмористов возмутили его «до глубины души» и отправили «в полный нокдаун», потому что являются не шутками, а самыми настоящими оскорблениями.
«Всему должен быть разумный предел, "юмористы"!» — заявил он и добавил, что «справедливости ради стоит обращаться в соответствующие органы».