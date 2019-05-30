Четырехдневная жена Николаса Кейджа обвинила актера в публичном унижении

Визажистка Эрика Койке заявила, что чувствует себя обиженной и униженной после того, как актер Николас Кейдж потребовал аннулировать их брак через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

«Ник мог прийти и поговорить со мной, а не публично унижать меня. Со мной поступили несправедливо, но дело закрыто. Мой адвокат не разрешит мне высказываться, пока мы все не закончим», — заявила девушка.

Она добавила, что теперь может делать, все что захочет, так как не собирается мириться с артистом.

В конце апреля стало известно, что Койке потребовала отступные от Кейджа. По ее словам, отношения со знаменитостью плохо повлияли на ее карьеру, а скандал вокруг их отношений негативно отразился на репутации. При этом не уточнялось, какую сумму она хочет взыскать с мужа.

23 марта Кейдж женился на своей девушке Эрике Койке. Пара получила свидетельство о браке в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня актер потребовал аннулировать документ. Позднее он пояснил, что был слишком пьян, когда согласился стать мужем.

В своем заявлении он отметил, что ему «не хватало понимания своих действий». Он добавил, что импульсивно отреагировал на предложение своей девушки о женитьбе, не сумев проанализировать последствия этого решения. Кроме того, 55-летний актер обвинил Койке в том, что она скрывает от него свое криминальное прошлое.