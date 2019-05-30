Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четырехдневная жена Николаса Кейджа обвинила актера в публичном унижении 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: © instagram.com/ijeomadaisy
Визажистка Эрика Койке заявила, что чувствует себя обиженной и униженной после того, как актер Николас Кейдж потребовал аннулировать их брак через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.
«Ник мог прийти и поговорить со мной, а не публично унижать меня. Со мной поступили несправедливо, но дело закрыто. Мой адвокат не разрешит мне высказываться, пока мы все не закончим», — заявила девушка.
Она добавила, что теперь может делать, все что захочет, так как не собирается мириться с артистом.
В конце апреля стало известно, что Койке потребовала отступные от Кейджа. По ее словам, отношения со знаменитостью плохо повлияли на ее карьеру, а скандал вокруг их отношений негативно отразился на репутации. При этом не уточнялось, какую сумму она хочет взыскать с мужа.
23 марта Кейдж женился на своей девушке Эрике Койке. Пара получила свидетельство о браке в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня актер потребовал аннулировать документ. Позднее он пояснил, что был слишком пьян, когда согласился стать мужем.
В своем заявлении он отметил, что ему «не хватало понимания своих действий». Он добавил, что импульсивно отреагировал на предложение своей девушки о женитьбе, не сумев проанализировать последствия этого решения. Кроме того, 55-летний актер обвинил Койке в том, что она скрывает от него свое криминальное прошлое.
Последние новости
«Челси» выиграл Лигу Европы США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Саакашвили вернулся на Украину
Комментарии
Шоу-бизнес , Николас Кейдж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию46
Турция уступила США из-за российских С-400607
Тайну болезни Доренко раскрыла его вдова4
Макаревич объяснил концерт у Кремля433
Видео
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение