Композитор Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл) отменил все публичные мероприятия, включая презентации своих воспоминаний "Потом все рассыпалось в прах" (Then It Fell Apart) в Великобритании Ирландии . Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте исполнителя.