Проболтался о ребенке Лободы? Лидер Rammstein спел на русском

В новом клипе немецкого коллектива Rammstein вокалист Тилль Линдеманн произнес на русском языке — «Я люблю тебя». Пресса и поклонники артиста выразили мнение, что это послание возлюбленной музыканта — поп-звезде Светлане Лободе

Немецкая рок-группа Rammstein выпустила клип на композицию Ausländer («Чужеземец»). В своей новой видеоработе музыкальный коллектив поднимает острую на сегодняшний день тему миграционного кризиса, показывая историю европейцев, которые приплыли к туземцам. Коллектив выпустил седьмой одноименный альбом, в него вошло 11 треков. Ходят слухи, что эта работа может стать последней в истории легендарной рок-группы.

Лидер группы Тилль Линдеманн порадовал российских поклонников, спев на русском языке строчку — «Я люблю тебя». Как известно, уже давно мировой знаменитости приписывают роман с певицей Светланой Лободой. По мнению поклонников предполагаемой пары, именно певице посвящены эти строки.

Напомним, что 24 мая 2018 года в одной из клиник Лос-Анджелеса Лобода родила свою вторую дочь Тильду. Российская и немецкая пресса, а также поклонники артистов до сих пор выражают уверенность в том, что именно Линдеманн является отцом ребенка. Несмотря на то, что сами музыканты не подтверждали эту информацию.

На прошлой неделе Лобода впервые показала поклонникам фотографию годовалой малышки. До того момента звезда тщательно скрывала любую возможную информацию о ребенке. Артистка выложила в своем инстаграме фотографию, на которой держит малышку на руках. Однако по этой фотографии трудно предположить — похожа ли девочка на свою маму или на предполагаемого отца. Трогательный кадр певица подписала многозначительно: «Нашей любви один год», оставив большой простор для фантазии своих поклонников.

Поклонники и друзья поп-звезды оставили большое количество комплиментов и теплых пожеланий, многие также выразили недоумение по поводу скоротечности времени.

«Быстрее бы уже увидеть ее, интересно на кого больше похожа, надеюсь, на Тилля», — некоторые подписчики реагировали так, будто знают что-то наверняка.

Бывшая коллега артистки по группе «ВИА Гра» Надежда Мейхер написала: «Такой сладкий человечек, человек, человечище… Я горжусь тобой, Лободуня».

«Счастья бесконечного, Светик, доченьке и всей вашей семье», — прокомментировала певица Кэти Топурия.

В начале апреля этого года немецкий музыкант ответил на прямой вопрос о том, какие все же отношения его связывают с Лободой.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — ответил он в беседе с журналистом издания «Жара».

Напомним, что слухи о романе Лободы и Линдеманна начали распространяться еще в 2017 году после их знакомства на фестивале «Жара», который проходил в Баку. Позже их много раз замечали вместе. Однако украинская поп-звезда все время отрицала домыслы, однако сама их подогрела, назвав новорожденную дочь Тильдой и отказавшись раскрывать личность отца.

Кроме того, артистка подчеркнула степень своей скрытности, признавшись в эфире программы «Вечерний Ургант», что даже ее старшая дочь до последнего момента не знала о беременности матери.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — рассказала она.

Также по поводу возможного романа написало немецкое издание Der Westen. Среди прочего журналистам издания показалась примечательной публикация в инстаграме певицы, на которой она была запечатлена вместе с Линдеманном.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — подписала фотографию певица.

Сам артист, будучи с визитом в Москве, рассказал журналистам о том, что разочаровался в поисках любви, поскольку это чувство находит людей само.