Неизвестные совершили нападение на Прохора Шаляпина 

Нападавшие выкрутили ему руки и отобрали ключи от автомобиля. Об этом стало известно в эфире передачи «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев.
Личности нападавших не установлены. Однако сам Прохор Шаляпин считает, что заказчиком является бизнесмен Антон Русских. По словам исполнителя, на протяжении некоторого времени он преследует его избранницу Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Предприниматель же заявляет, что уже месяц живет с пианисткой в роскошных апартаментах, пока Прохор Шаляпин пропадает на гастролях. Также Антон Русских говорит, что он попросил артиста расстаться с Виталиной, а в качестве отступных предложил 10 млн рублей.
Прохор Шаляпин якобы взял деньги, но просьбу не выполнил. Поэтому Антон Русских требует вернуть всю сумму.
«Этот человек несет абсолютный бред. Я ему ничего не должен, никаких денег я у него не брал», — отрицает певец.
Детектор лжи расставил все по своим местам. Экспертиза исключила интимные отношения между Виталиной и Антоном. Также полиграф доказал, что денег от бизнесмена Прохор Шаляпин не получал.