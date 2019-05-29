Неизвестные совершили нападение на Прохора Шаляпина

Нападавшие выкрутили ему руки и отобрали ключи от автомобиля. Об этом стало известно в эфире передачи «На самом деле», которую ведет Дмитрий Шепелев

Личности нападавших не установлены. Однако сам Прохор Шаляпин считает, что заказчиком является бизнесмен Антон Русских . По словам исполнителя, на протяжении некоторого времени он преследует его избранницу Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Предприниматель же заявляет, что уже месяц живет с пианисткой в роскошных апартаментах, пока Прохор Шаляпин пропадает на гастролях. Также Антон Русских говорит, что он попросил артиста расстаться с Виталиной, а в качестве отступных предложил 10 млн рублей.

Прохор Шаляпин якобы взял деньги, но просьбу не выполнил. Поэтому Антон Русских требует вернуть всю сумму.

«Этот человек несет абсолютный бред. Я ему ничего не должен, никаких денег я у него не брал», — отрицает певец.

Детектор лжи расставил все по своим местам. Экспертиза исключила интимные отношения между Виталиной и Антоном. Также полиграф доказал, что денег от бизнесмена Прохор Шаляпин не получал.