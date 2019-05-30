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Егора Крида уличили в публичной лжи 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Поп-исполнитель Егор Крид оказался замешан в скандале после интервью блогеру Юрию Дудю, передает издание "Дни.ру".
Крид утверждал, что его конфликт с американским фотографом Аркеном — выдуман. Сам Аркен у себя в соцсетях не согласен.
"За свою работу оплаты я не получал, да и в ответ ни благодарности, ни указания авторства, более того, ты, ленивец опоздал съемку на шесть часов в тот день, и еще тонну дисреспекта в мой адрес вылил",
— заявил Аркен в инстаграме, добавив, что Крид опоздал на фотосессию из-за того, что долго занимался шопингом и ужинал. После он якобы раскритиковал место съемок, а после опубликовал снимки, не указав при этом их авторства.
Также Егор Крид рассказал о своих требованиях к сценарию "Холостяка".
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