Сговор против Лазарева и России? Кто требует пересмотра «Евровидения»

Литовский вещатель LRT обратился за разъяснениями к организаторам «Евровидения», после того как выяснилось, что представитель страны не попал в полуфинал из-за ошибки подсчета голосов. По мнению представителей канала, ошибка привела к падению рейтингов, а певцу и автору композиции не помешала бы финансовая компенсация.

Литва потребует пересмотра итогов музыкального конкурса «Евровидение», после того как выяснилось, что при подсчете голосов зрителей в Италии произошла ошибка, сообщает телеканал LRT.

В этом году честь страны на конкурсе отстаивал певец Юриюс Векленко, во втором полуфинале он исполнил песню Run With The Lions («Беги со львами»). Тогда музыканту не удалось пробиться в финал — его опередила на один балл представительница Дании Leonora, которая заняла 12-е место в итоге состязания.

На днях итальянский телеканал RAI обнародовал результаты голосования местных зрителей. Выяснилось, что за Литву голоса отдали 4,13% итальянцев, хотя до этого было принято считать, что представителю страны не досталось ни одного балла от Италии.

Отсюда следует, что если бы не эта ошибка, литовский исполнитель получил бы одинаковое количество голосов с Данией. Однако при равном количестве очков победа присуждается тому, у кого сложилась наибольшая сумма от всех национальных аудиторий, поэтому в финале оказался бы именно представитель Литвы.

Сообщается, что литовский общественный вещатель LRT уже потребовал разъяснений у организаторов конкурса. Представители канала убеждены, что ошибка привела к падению рейтингов, а певцу и автору композиции не помешала бы финансовая компенсация.

«Когда песня исполняется для такой большой аудитории, гонорар за два выступления (полуфинал и финал — прим. «Газета.Ru») значительно больше, чем за одно», — отметил главный продюсер телекомпании Аудрюс Гиржадас.

Сам Векленко поспешил заверить, что ни на кого не сердится.

«Я сделал все, что мог — что случилось, то случилось. Те, кто попал в финал, заслужили это. Не вижу смысла в том, чтобы начинать разбирательство и лишать их мест в таблице. Мое дело — создавать музыку», — заявил певец.

Европейский вещательный союз пока не выступил с комментариями сложившейся ситуации

Стоит отметить, что в этом году песенное состязание отличилось целой чередой скандалов, которые связаны с результатами конкурса. Сначала члены жюри Белоруссии были дисквалифицированы за досрочное разглашение информации о голосовании. Позже под сомнение была поставлена победа Дункана Лоуренса. Затем итоги все-таки решили пересмотреть, однако кардинальных изменений не произошло.

Ранее российский певец Дима Билан , победивший на «Евровидении в 2008 году, заявил, что может отправиться в туда вновь в следующем году. Музыкант убежден, что европейская публика примет его с восторгом.

»Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене», — заявил единственный российский победитель конкурса во время эфира на радиостанции Love Radio.

Продюсер Билана Яна Рудковская , в свою очередь, заявила, что пока это лишь мечты, которым, однако, ничего не мешает начать сбываться.

Отвечая на вопрос радиоведущего, исполнитель также не исключил, что Сергей Лазарев мог бы стать для него прекрасным партнером на музыкальном конкурсе. По мнению Билана, певец «хорошо» себя показал в финале песенного состязания.

«Мы уже пели. У нас есть дуэтная песня. Ну, не знаю. Посмотрим. Жизнь такая непредсказуемая», — отметил Билан.

Ранее в своем инстаграме артист также опубликовал видео с отрывком интервью, в котором он признался, что 11 лет назад первое место на «Евровидении» досталась ему нелегко. По его мнению, победу ему обеспечил «зажигательный трек».