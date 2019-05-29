«А собаку зовут Филя»: Ургант высмеял Лазарева 

Телеведущий Иван Ургант предложил певцу Сергею Лазареву защищать границы России.
В эфире шоу «Вечерний Ургант» Иван продемонстрировал фотоколлаж, на котором Лазарев предстал в образе российского пограничника со служебной собакой.
кадр "Вечерний Ургант"
Ургант пошутил, что Лазарев специально не победил на «Евровидении», чтобы не пропускать в Россию «врагов».
«Он специально занял третье место на «Евровидении», чтобы ни один враг в следующем году не смог пересечь российскую границу. Молодец! А собаку зовут Филя», — приводит «Телепрограмма» слова Урганта.
Напомним, Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении» дважды: в 2016 и 2019 годах. Оба раза певец занял третье место.