Анастасия Волочкова на «Харлее» пообещала сюрпризы своим поклонникам

«А как вам такая «Зина из магазина». Магазин закрыла и поехала домой. Клип будет веселым. Ждите сюрпризов от меня, как обычно. Скучно не будет», — заявила балерина в Instagram.

Ранее танцовщица рассказывала еще об одном проекте со своим участием «Балерина и клоун». Его она реализовывает с известным клоуном Николаем Челноковым . Надо заметить, что после возвращения с Мальдив балерина развернула бурную деятельность. Видимо, танцовщица набралась сил для новых проектов, которые сейчас и реализовывает.

Кстати, на «райском острове» она также очень весело провела время. Танцовщица отдыхала с любимым человеком, с которым живет уже на протяжении семи месяцев. Правда, домой они по каким-то причинам вернулись на разных самолетах. Любимый ждал ее в аэропорту с огромным букетом цветов. Судя по всему, он чуть раньше вернулся с Мальдив, потому что у него возникли какие-то важные дела.