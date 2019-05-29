Танцовщица Анастасия Волочкова уже на протяжении нескольких дней готовит новый клип. Сама она предстала в нем в образе «Зины из магазина». По сюжету клипа, который в скором времени увидит широкая общественность, балерина «перевоплотилась» в обычного продавца.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А как вам такая «Зина из магазина»😉 Магазин закрыла и поехала домой. 🤣 Клип будет веселым. 🤣 Ждите сюрпризов от меня, как обычно. 🤣 Скучно не будет. 🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #клип
«А как вам такая «Зина из магазина». Магазин закрыла и поехала домой. Клип будет веселым. Ждите сюрпризов от меня, как обычно. Скучно не будет», — заявила балерина в Instagram.
Ранее танцовщица рассказывала еще об одном проекте со своим участием «Балерина и клоун». Его она реализовывает с известным клоуном Николаем Челноковым. Надо заметить, что после возвращения с Мальдив балерина развернула бурную деятельность. Видимо, танцовщица набралась сил для новых проектов, которые сейчас и реализовывает.
Кстати, на «райском острове» она также очень весело провела время. Танцовщица отдыхала с любимым человеком, с которым живет уже на протяжении семи месяцев. Правда, домой они по каким-то причинам вернулись на разных самолетах. Любимый ждал ее в аэропорту с огромным букетом цветов. Судя по всему, он чуть раньше вернулся с Мальдив, потому что у него возникли какие-то важные дела.