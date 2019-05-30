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«Не позволю»: Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой в городе 

Рамблер + ещё 10 9 минут назад
Фото: @volochkova_art
Мэр Анапы Юрий Поляков отказался оплачивать выступление балерины Анастасии Волочковой из бюджетных денег.
Как сообщает «Коммерсант Ростов-на-Дону», Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Предполагалось, что шоу Волочковой обойдется городскому бюджету более чем в 600 тысяч рублей.
По словам Полякова, в области культуры есть первоочередные цели, на которые и будут израсходованы эти средства.
«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — приводит пресс-служба администрации города слова мэра.
Шоу-бизнес , Юрий Поляков , Анапа
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