«Не позволю»: Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой в городе

Как сообщает «Коммерсант Ростов-на-Дону», Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Предполагалось, что шоу Волочковой обойдется городскому бюджету более чем в 600 тысяч рублей.

По словам Полякова, в области культуры есть первоочередные цели, на которые и будут израсходованы эти средства.