Мэр Анапы Юрий Поляков отказался оплачивать выступление балерины Анастасии Волочковой из бюджетных денег.
Как сообщает «Коммерсант Ростов-на-Дону», Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Предполагалось, что шоу Волочковой обойдется городскому бюджету более чем в 600 тысяч рублей.
По словам Полякова, в области культуры есть первоочередные цели, на которые и будут израсходованы эти средства.
«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — приводит пресс-служба администрации города слова мэра.