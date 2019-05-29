Дженнифер Энистон обвинила Брэда Питта в отсутствии детей в их браке

Сейчас Дженнифер Энистон 50 лет, но она может дать фору многим ровесницам. Женщина обладает стройной фигурой и гладкой кожей. Не удивительно, что ранее она крутила романы с самыми завидными женихами во всем мире. Год назад артистка пережила болезненный развод с Джастином Теру . Хоть они и расстались мирно, звезде пришлось прибегнуть к помощи психотерапевта. А до этого она прожила пять лет в браке с Брэдом Питтом

Они были самой знаменитой парой Голливуда , но их судьбы разошлись. Судя по всему, это до сих пор волнует актера, поскольку недавно на празднике у экс-избранницы он поднял тему развода и извинился за свое поведение перед Дженнифер. Ведь они два года делили имущество. После съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» Питт без памяти влюбился в Анджелину Джоли. Долгое время поклонники гадали, почему Энистон не родила актеру детей, ведь теоретически это могло спасти их отношения.

Ходили слухи, что артистка отказалась от рождения наследников, так как беременность могла помешать ее карьере. Однако в новом интервью она внесла ясность в ситуацию. Оказалось, дело обстояло иначе. Звезда подчеркнула, что Брэд всех ввел в заблуждение, когда рассказывал, что Энистон не спешила дарить ему наследников.

«Я ни разу в жизни не говорила, что не хочу иметь детей! Я бы никогда не отказался от этого опыта ради карьеры», — отметила Дженнифер.

Она добавила, что это Питту в то время наследники были совсем не нужны.

Поддержал актрису и один из друзей Брэда. Он заверил, что голливудский актер действительно часто говорил про детей, но это были лишь разговоры. А в это время Дженнифер очень хотела стать мамой.

«Похоже, ему было очень удобно выглядеть несчастным мужем, жена которого никак не хочет рожать и который имеет полное право ее оставить, чтобы уйти к другой, то есть к Джоли!», — процитировала одного из приятелей Питта IrishMirror.ie.

Энистон считает, что не обязательно рожать детей, чтобы чувствовать себя полноценной женщиной, но она все еще готова стать мамой.