Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктория Толстоганова впервые рассказала, что пять лет не могла забеременеть 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: @vtolstoganova
Актриса Виктория Толстоганова не скрывает, что у нее, как у любого человека, случаются жизненные кризисы. От всех бед и неприятностей артистку спасает работа. Она знает, что любимое дело рано или поздно поможет ей выйти из кризисного состояния.
Но однажды привычные методы не помогли. Как рассказала Виктория, это произошло, когда она захотела завести ребенка. Забеременеть звезде «Утомленных солнцем» не удавалось долгих пять лет, пока она не изменила свое отношение к ситуации. Поначалу актриса даже отказывалась от проектов, считая, что работа помешает сосредоточиться на желании стать мамой.
В итоге у Виктории и ее первого мужа, актера Андрея Кузичева, родилась дочь Варвара. В этом же браке у актрисы появился сын Федор, а отцом младшего наследника Толстогановой Вани стал ее второй супруг, известный актер и режиссер Алексей Агранович.
«У меня ничего само по себе не приходит, разве что младшие сыновья — Федор и Иван — родились как подарки судьбы. Но все равно это произошло благодаря Варваре и тому, что я предпринимала много усилий, чтобы ею забеременеть», — призналась 47-летняя артистка в интервью Tele.ru.
Напомним, младшему сыну Виктории недавно исполнилось восемь лет. Актриса очень гордится мальчиком, что неудивительно: он демонстрирует успехи, обучаясь игре на флейте в музыкальной школе. Снимками детей Толстоганова любит делиться в Instagram. Старшей дочери актрисы многие поклонники пророчат карьеру модели.
Teleprogramma.pro: последние новости
Олег Меньшиков может лишиться элитной квартиры в центре Москвы Регина Тодоренко объявила о скорой свадьбе Холостяк о «самой-самой»: Егор Крид назвал качества своей «идеальной жены»
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Агранович , Андрей Кузичев , Виктория Толстоганова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко19
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове22
Школьница умерла во время ЕГЭ102
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся124
Турция оказалась в плачевном состоянии37
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение