Виктория Толстоганова впервые рассказала, что пять лет не могла забеременеть

Актриса Виктория Толстоганова не скрывает, что у нее, как у любого человека, случаются жизненные кризисы. От всех бед и неприятностей артистку спасает работа. Она знает, что любимое дело рано или поздно поможет ей выйти из кризисного состояния.

Но однажды привычные методы не помогли. Как рассказала Виктория, это произошло, когда она захотела завести ребенка. Забеременеть звезде «Утомленных солнцем» не удавалось долгих пять лет, пока она не изменила свое отношение к ситуации. Поначалу актриса даже отказывалась от проектов, считая, что работа помешает сосредоточиться на желании стать мамой.

В итоге у Виктории и ее первого мужа, актера Андрея Кузичева , родилась дочь Варвара. В этом же браке у актрисы появился сын Федор, а отцом младшего наследника Толстогановой Вани стал ее второй супруг, известный актер и режиссер Алексей Агранович

«У меня ничего само по себе не приходит, разве что младшие сыновья — Федор и Иван — родились как подарки судьбы. Но все равно это произошло благодаря Варваре и тому, что я предпринимала много усилий, чтобы ею забеременеть», — призналась 47-летняя артистка в интервью Tele.ru.

Напомним, младшему сыну Виктории недавно исполнилось восемь лет. Актриса очень гордится мальчиком, что неудивительно: он демонстрирует успехи, обучаясь игре на флейте в музыкальной школе. Снимками детей Толстоганова любит делиться в Instagram. Старшей дочери актрисы многие поклонники пророчат карьеру модели.