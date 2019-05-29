«Пойду в дом престарелых»: Ивана Краско оставили без жилья

«Собеседник» сообщает , что актер Иван Краско остался без собственного угла и собирается жить в бане. По данным издания, сейчас актер живет вместе с экс-супругой Натальей Вяль.

Издание отмечает, что квартиру в центре Санкт-Петербурга Краско когда-то выделил губернатор. Теперь там живет Вяль с их общими с Краско сыновьями. «Собеседник» утверждает, что она согласилась выделить экс-супругу самую маленькую комнату и регистрацию в квартире.

До этого Краско жил вместе с женой Натальей Шевель в квартире у метро «Елизаровская». Ранее там проживал сын актера Андрей Краско , после смерти которого жилплощадь разделили его родственники. Комнату в квартире получил Ян Анджей (сын Андрея Краско от Мириам Александрович), который живет в Польше . Позже он отдал свою комнату деду на время.

«Мог бы отказаться документально от комнатушки в пользу деда», — возмутились соседи Краско в разговоре с изданием.

Часть квартиры досталась Кириллу, младшему сыну Андрея Краско от его сожительницы Маргариты Звонаревой . В итоге Краско пришлось некоторые время жить со Звонаревой и внуком, которые конфликтовали с его супругой.

«Поэтому после развода с Шевель Иван пришел в квартиру на Фонтанке, где, оказывается, его тоже не ждали», — рассказал изданию директор актера Вячеслав Смородинов.

«Собеседник» отмечает, что у актера также есть дача в поселке Керро по соседству с Михаилом Боярским . По словам соседей, на даче для Краско давно уже нет места, так как там «пасутся бывшие, нынешние, будущие жёны». Большая доля дачи записана на дочь Ивана Краско Юлию, которая живет в другой стране.

Еще одну дачу, доставшуюся Ивану Краско после смерти сына, он продал, разделил деньги между наследниками, а на свою долю планировал купить комнату в коммуналке. Однако в итоге, как утверждает «Собеседник», его последняя супруга Наталья Шевель полетела на эти деньги в Америку с подругой.

В родном для Краско Театре имени Комиссаржевской заявили, что актеру опасаются выделять служебную квартиру, так как он может поселить там кого-то из многочисленных родственников.

«Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: «А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых…» — рассказали в театре.

На свои сбережения Краско купил себе баню в селе Вартемяги под Санкт-Петербургом. Он планирует переделать ее в небольшой дом.

В прошлом году 88-летний Краско сообщил о расставании с 28-летней Натальей Шевель. Он назвал их брак экспериментом и отметил, что девушка не хочет рожать ему детей из-за проблем с жильем. Тогда же он рассказал о планах вернуться к Вяль и ее готовности принять его.