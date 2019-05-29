«Пойду в дом престарелых»: Ивана Краско оставили без жилья 

«Собеседник» сообщает, что актер Иван Краско остался без собственного угла и собирается жить в бане. По данным издания, сейчас актер живет вместе с экс-супругой Натальей Вяль.
Издание отмечает, что квартиру в центре Санкт-Петербурга Краско когда-то выделил губернатор. Теперь там живет Вяль с их общими с Краско сыновьями. «Собеседник» утверждает, что она согласилась выделить экс-супругу самую маленькую комнату и регистрацию в квартире.
До этого Краско жил вместе с женой Натальей Шевель в квартире у метро «Елизаровская». Ранее там проживал сын актера Андрей Краско, после смерти которого жилплощадь разделили его родственники. Комнату в квартире получил Ян Анджей (сын Андрея Краско от Мириам Александрович), который живет в Польше. Позже он отдал свою комнату деду на время.
«Мог бы отказаться документально от комнатушки в пользу деда», — возмутились соседи Краско в разговоре с изданием.
Часть квартиры досталась Кириллу, младшему сыну Андрея Краско от его сожительницы Маргариты Звонаревой. В итоге Краско пришлось некоторые время жить со Звонаревой и внуком, которые конфликтовали с его супругой.
«Поэтому после развода с Шевель Иван пришел в квартиру на Фонтанке, где, оказывается, его тоже не ждали», — рассказал изданию директор актера Вячеслав Смородинов.
«Собеседник» отмечает, что у актера также есть дача в поселке Керро по соседству с Михаилом Боярским. По словам соседей, на даче для Краско давно уже нет места, так как там «пасутся бывшие, нынешние, будущие жёны». Большая доля дачи записана на дочь Ивана Краско Юлию, которая живет в другой стране.
Еще одну дачу, доставшуюся Ивану Краско после смерти сына, он продал, разделил деньги между наследниками, а на свою долю планировал купить комнату в коммуналке. Однако в итоге, как утверждает «Собеседник», его последняя супруга Наталья Шевель полетела на эти деньги в Америку с подругой.
В родном для Краско Театре имени Комиссаржевской заявили, что актеру опасаются выделять служебную квартиру, так как он может поселить там кого-то из многочисленных родственников.
«Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: «А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых…» — рассказали в театре.
На свои сбережения Краско купил себе баню в селе Вартемяги под Санкт-Петербургом. Он планирует переделать ее в небольшой дом.
В прошлом году 88-летний Краско сообщил о расставании с 28-летней Натальей Шевель. Он назвал их брак экспериментом и отметил, что девушка не хочет рожать ему детей из-за проблем с жильем. Тогда же он рассказал о планах вернуться к Вяль и ее готовности принять его.