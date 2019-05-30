Рос бы без отца: Денис Никифоров о нерожденном ребенке от МакSим

Актер Денис Никифоров в эфире канала "Россия 1" признался, почему расстался со певицей МакSим.

По словам Никифорова, и он, и МакSим — люди вспыльчивые.

"Как-то я обронил очень обидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой она крутится. Я ведь люблю рок-музыку… Думаю, если бы она родила, то ребенок рос бы без отца", — цитирует актера "Пятый канал".

Никифоров предполагает, что именно фраза о "попсе" испортила отношения. Также Никифорова задевало, что МакSим зарабатывает больше него.

Ранее сообщалось, что МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП, в которое попала по пути на съемки клипа.