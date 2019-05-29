Принц Гарри устал

Случайная пассажирка сфотографировала британского принца Гарри в самолете и заявила, что он выглядел крайне уставшим. Его фотографией девушка поделилась в Facebook. На ее пост обратило внимание издание Fox News.

По словам Эми Гаррик, она застала принца на рейсе Рим — Лондон, когда стояла в очереди в уборную.

«Я заметила парня, похожего на принца Гарри. У него было обручальное кольцо, и он выглядел очень уставшим», — пояснила девушка.

Однако позже она поняла, что это и был принц Гарри.

«Рядом с ним стоял охранник и смотрел на меня. Внезапно меня осенило, что это принц Гарри, который возвращается из Рима в Лондон», — добавила Гаррик.

Девушка также отметила, что как только принц Гарри заметил, что она его узнала, он тут же улыбнулся и поздоровался с ней. «Я попыталась сфотографировать его, когда он выходил из самолета. Не каждый день увидишь такое», — заключила пассажирка.

Принц Гарри посещал Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче, средства с которого были отправлены в его фонд.