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Принц Гарри устал 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Случайная пассажирка сфотографировала британского принца Гарри в самолете и заявила, что он выглядел крайне уставшим. Его фотографией девушка поделилась в Facebook. На ее пост обратило внимание издание Fox News.
По словам Эми Гаррик, она застала принца на рейсе Рим — Лондон, когда стояла в очереди в уборную.
«Я заметила парня, похожего на принца Гарри. У него было обручальное кольцо, и он выглядел очень уставшим», — пояснила девушка.
Однако позже она поняла, что это и был принц Гарри.
«Рядом с ним стоял охранник и смотрел на меня. Внезапно меня осенило, что это принц Гарри, который возвращается из Рима в Лондон», — добавила Гаррик.
Девушка также отметила, что как только принц Гарри заметил, что она его узнала, он тут же улыбнулся и поздоровался с ней. «Я попыталась сфотографировать его, когда он выходил из самолета. Не каждый день увидишь такое», — заключила пассажирка.
Принц Гарри посещал Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче, средства с которого были отправлены в его фонд.
6 мая у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган родился первенец. Мальчик весом 3,3 килограмма появился на свет в 5:26 утра по местному времени. Он займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Чарльз Виндзор , принц Уильям , Рим
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