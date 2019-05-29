Почему от Меган Маркл и ее новорожденного сына сбежала няня

Первые недели материнства стали непростым временем для супруги британского принца Гарри

Первенец — это всегда «задача со звездочкой», в которой особыми условиями становятся хронический недосып, послеродовые изменения в организме, необходимость вырабатывать новый режим для членов семьи. Однако, как сообщает издание New Idea со ссылкой на источник во дворце, Меган Маркл якобы не позволяет никому излишне помогать ей с новорожденным сыном Арчи.

Она никому не разрешает оставаться с Арчи. Игнорирует помощь. Кроме нее, за ним никто и не присматривал, нянечек она не подпускает, — рассказывает инсайдер.

По его словам, одна из нанятых нянь просто сбежала из королевской семьи, потому что ее не подпускали к ребенку.

Меган разрешала подержать его только Дории, она буквально забегает в душ и уже бежит обратно, чтобы снова забрать его, — признается источник, имея в виду мать герцогини Сассекской.

Однако Дория вернулась в Лос-Анджелес через две недели после рождения Арчи.