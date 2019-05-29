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Почему от Меган Маркл и ее новорожденного сына сбежала няня 

WMJ.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Первые недели материнства стали непростым временем для супруги британского принца Гарри.
Первенец — это всегда «задача со звездочкой», в которой особыми условиями становятся хронический недосып, послеродовые изменения в организме, необходимость вырабатывать новый режим для членов семьи. Однако, как сообщает издание New Idea со ссылкой на источник во дворце, Меган Маркл якобы не позволяет никому излишне помогать ей с новорожденным сыном Арчи.
Она никому не разрешает оставаться с Арчи. Игнорирует помощь. Кроме нее, за ним никто и не присматривал, нянечек она не подпускает, — рассказывает инсайдер.
По его словам, одна из нанятых нянь просто сбежала из королевской семьи, потому что ее не подпускали к ребенку.
Меган разрешала подержать его только Дории, она буквально забегает в душ и уже бежит обратно, чтобы снова забрать его, — признается источник, имея в виду мать герцогини Сассекской.
Однако Дория вернулась в Лос-Анджелес через две недели после рождения Арчи.
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Шоу-бизнес , принц Гарри
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