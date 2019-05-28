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«Вдруг позвонили»: педагог объяснила участие девочки из РФ в украинском «Голосе» 

Рамблер 11 минут назад
Фото: кадр программа
Педагог 7-летней Таисии Скомороховой, принявшей участие в украинском проекте «Голос. Дети», объяснила, как девочка из подмосковного Одинцово появилась в эфире украинского телевидения.
Анна Ковтун, сценический педагог Таисии, рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что девочка проходила кастинг в русском «Голосе», однако на «слепых прослушиваниях» до нее не дошла очередь.
«И вдруг ей позвонили с украинского «Голоса», пригласили. Она приехала. В порядке общей очереди прошла, и ее взяли», — сказала Анна.
По словам педагога, никаких сомнений по поводу возможной предвзятости украинского жюри у них не возникало.
«Я сама из творческой среды, и, поверьте, у нас с украинским танцорами, артистами отношения после 2014 года не испортились. Мы как дружили все вместе раньше, так и продолжаем общаться», — объяснила Ковтун.
Педагог отметила, что украинские зрители очень тепло встретили Таисию, так же как и команда «Голоса» от наставников до режиссеров.
«Таисию поддержала и украинская, и российская публика», — добавила Ковтун.
Первый выпуск нового сезона украинского детского «Голоса» был показан 26 мая в эфире телеканала «1+1».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анна Ковтун , Московский комсомолец , Одинцово
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