«Все с ума сошли»: Макаревич о критике концерта возле Кремля

Андрей Макаревич призвал не искать политический подтекст в участии группы «Машина времени» в патриотическом концерте на Красной площади.

«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что «Машина времени» 12 июня выступил в патриотическом концерте на Красной площади и исполнит две песни.

Макаревич не стал раскрывать названия песен, отметив, что одна из них старая, а другая новая.