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«Все с ума сошли»: Макаревич о критике концерта возле Кремля 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Андрей Макаревич призвал не искать политический подтекст в участии группы «Машина времени» в патриотическом концерте на Красной площади.
«Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума сошли просто со своей политикой», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что «Машина времени» 12 июня выступил в патриотическом концерте на Красной площади и исполнит две песни.
Макаревич не стал раскрывать названия песен, отметив, что одна из них старая, а другая новая.
Концерт на Красной площади, в котором, помимо Макаревича, выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина и еще около 30 коллективов, организован Министерством культуры. В начале мероприятия выступит патриарх Московский и всея Руси Кирилл с приветственным словом.
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Надежда Бабкина , Олег Газманов , Минкультуры , Радиостанция "Говорит Москва"
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