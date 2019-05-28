Егор Крид откровенно рассказал о тяжёлых расставаниях с Дарьей Клюкиной, Нюшей и Ксенией Дели

В интервью Юрию Дудю Егор Крид посвятил значительную часть времени, смакуя детали своих романов со знаменитыми девушками. В частности, 24-летний музыкант рассказал, как Дарья Клюкина призналась ему в любви, но отказалась удалять свой пост в «Инстаграме», несмотря на просьбу Егора. Ксению Дели расстроило, что Крид не хочет демонстрировать публике их отношения, и она променяла его на Джастина Бибера , но спустя неделю подъехала извиниться. Среди родных Нюши, с которой Егор встречался 2,5 года, хорошие отношения у него были с мамой певицы, остальные, по его предположениям, недолюбливали его из-за маленького достатка.

О Дарье Клюкиной

На нашем первом свидании я спросил у неё, готова ли она удалить свой пост в «Инстаграме» Она сказала:

«Да, конечно. Мне ничего этого не нужно».

Когда закончился проект, я посмотрел со стороны на то, что она говорила про других участниц. Я подумал: может, я её не такой знаю? Потом наши отношения сошли на нет. Прошло месяца четыре, и мы с ней встретились. Она сказала, что любит меня и у неё ко мне большие чувства.

Я спросил: «Ты готова удалить пост в „Инстаграме“ прямо сейчас? И она сказала мне: „Фуф, конечно нет! С чего вдруг я буду удалять свой пост в „Инстаграме“? Это моя аудитория!“ Я ответил: „Это моя аудитория“.

О Ксении Дели

Это одни из моих лучших отношений. Мы с ней познакомились в „Инстаграме“. После того как она прошла кастинг в клип Джастина Бибера, мы ходили в кино, и он звонил ей по „Фэйстайму“, а она его сбрасывала. Был момент, когда мы куда-то пошли, я сказал, что против публичных отношений. Это ей не понравилось. Мы должны были встретиться после этого, а она перестала брать трубки. Утром я листал ленту и увидел, что Джастин Бибер выложил фото, и я понял, что это моя Ксюха. Я написал ей, что ты конченная, до свидания. Она сказала, что так хотела меня проучить, потому что я до этого встретился со своей подругой. Потом она подъехала и извинилась.

О Нюше

Два с половиной года мы встречались или три. Я думаю, он (отец Нюши. — Прим. редакции) меня недолюбливал. У меня тогда не было денег, это был первый год на лейбле. Я помню, когда накопил денег, то купил ей ноутбук на день рождения. У неё замечательная мама, мы до сих пор поздравляем друг друга с праздниками. Но остальная часть её семьи меня недолюбливала, потому что у меня было мало денег. Песня „Берегу“ была написана, когда мы расстались с Нюшей, она просто мне сказала: