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«Двуличная стерва»: участницу «Холостяка» затравили после интервью Крида 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Instagram
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина столкнулась с травлей в Instagram после выхода интервью Юрия Дудя с певцом Егором Кридом. Певец рассказал Дудю, что на «Холостяке» искренне влюбился в девушку, но затем в ней разочаровался.
По словам Крида, во время съемок он знал Клюкину с одной стороны, как скромную и искреннюю девушку, а потом посмотрел выпуски шоу и удивился тому, как плохо она высказывалась о других участницах.
Затем Крид спросил Клюкину, готова ли она удалить свою страницу в Instagram, как и обещала ему во время проекта, на что получил ответ: «Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория». После этого, по его словам, они пожали друг другу руки и разошлись.
Посмотревшие интервью поклонники Крида решили поддержать певца и отправились критиковать Клюкину в ее Instagram.
«Егор про тебя все рассказал, ты двуличная стерва», — написал в комментариях к ее фото @infectedblood69 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я всегда чувствовала что она лицемерка», — добавила @aiyarm.
Пользовательница @tata77713 назвала Клюкину «вруньей», у которой «одни бабки на уме».
«Переобулась столько не переобуваются в магазине обувном сколько ты, Егор мужик что его выбор не пал на тебя!» — заявил @magnestad.
«Давайте все от неё отпишемся!» — призвала @radmila070504.
Однако некоторые пользователи вступились за Клюкину. Они не поняли требование Крида удалить аккаунт и отметили, что «мужчина не просит доказательств любви».
«Она ему в любви призналась, а он сказал хорошо окей, типа докажи… А где гарантия что после удаления он бы с ней встречался?! А она бы потеряла всё! <…> Сам бы он тоже никогда не удалил инстаграмм! Уверенна 100%», — написала @the_lashes_26.
Комментарии
Шоу-бизнес , Крид
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