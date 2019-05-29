«Двуличная стерва»: участницу «Холостяка» затравили после интервью Крида

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина столкнулась с травлей в Instagram после выхода интервью Юрия Дудя с певцом Егором Кридом . Певец рассказал Дудю, что на «Холостяке» искренне влюбился в девушку, но затем в ней разочаровался.

По словам Крида, во время съемок он знал Клюкину с одной стороны, как скромную и искреннюю девушку, а потом посмотрел выпуски шоу и удивился тому, как плохо она высказывалась о других участницах.

Затем Крид спросил Клюкину, готова ли она удалить свою страницу в Instagram, как и обещала ему во время проекта, на что получил ответ: «Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория». После этого, по его словам, они пожали друг другу руки и разошлись.

Посмотревшие интервью поклонники Крида решили поддержать певца и отправились критиковать Клюкину в ее Instagram.

«Егор про тебя все рассказал, ты двуличная стерва», — написал в комментариях к ее фото @infectedblood69 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Я всегда чувствовала что она лицемерка», — добавила @aiyarm.

Пользовательница @tata77713 назвала Клюкину «вруньей», у которой «одни бабки на уме».

«Переобулась столько не переобуваются в магазине обувном сколько ты, Егор мужик что его выбор не пал на тебя!» — заявил @magnestad.

«Давайте все от неё отпишемся!» — призвала @radmila070504.

Однако некоторые пользователи вступились за Клюкину. Они не поняли требование Крида удалить аккаунт и отметили, что «мужчина не просит доказательств любви».