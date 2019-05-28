Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть

Не хватило балла: Итоги «Евровидения» вновь попросили пересмотреть

считает, что из-за ошибки в подсчете голосов Италии представитель Литвы Юриус Векленко не прошел в финал «Евровидения».

Генеральный продюсер LRT Аудрюс Гиржадас заявил , что Литва более всего пострадала от ошибочного подсчета голосов и может требовать финансовой компенсации для конкурсанта.

«Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации — когда песня звучит для такой большой аудитории, авторское вознаграждение за то, что песня сыграна дважды, значительно выше, чем когда она звучит только один раз», — сказал Гиржадас.

Представителю Литвы Юриусу Векленко не хватило одного очка для выхода в финал. Позже выяснилось, что голоса Италии были распределены неверно: итальянские телезрители дали представителю Литвы на один балл больше.