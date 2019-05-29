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Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, улетела отдыхать в США. С собой в путешествие паря взяла десятимесячную дочь Марию, сообщает "Советский спорт".
Недавно игрок поделился в инстаграме фото, на котором стоит с женой на фоне ресторана. Звезда телеэкрана одета в платье со сложным кроем, из-за чего у поклонников возникло впечатление, что она прячет таким образом "беременный" живот.
Пользователи тут же стали поздравлять супругов с прибавлением в семье.
Макаров никаких комментариев не дал. Сама Кудрявцева делится кадрами, на которых она позирует в купальнике, подчеркивающем стройную фигуру.
Ранее муж Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери.
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Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева , Советский спорт , США
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