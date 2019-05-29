Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Недавно игрок поделился в инстаграме фото, на котором стоит с женой на фоне ресторана. Звезда телеэкрана одета в платье со сложным кроем, из-за чего у поклонников возникло впечатление, что она прячет таким образом "беременный" живот.

Пользователи тут же стали поздравлять супругов с прибавлением в семье.

Макаров никаких комментариев не дал. Сама Кудрявцева делится кадрами, на которых она позирует в купальнике, подчеркивающем стройную фигуру.

Ранее муж Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери.