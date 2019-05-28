Отношение к русской девочке на украинском «Голосе» назвали нацизмом 

Юная россиянка Таисия Скоморохова возмутила часть жителей Украины из-за своего участия в украинском шоу "Голос. Дети". К девочке, исполнившей хит Тины Тернер, повернулись все наставники, однако в соцсетях она получает массу критику как представительница "страны-агрессора".
По мнению российского музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, такая реакция украинцев на 7-летнюю девочку неудивительна.
"Так могут высказываться только больные люди. Националисты. Там же [на Украине] сейчас действительно нацизм, и я сомневаюсь, что новая власть сможет что-то изменить в этой ситуации", — цитирует Соседова ФАН.
Соседов уверен, что Украина находится "под внешним управлением", и это влияет на настроения украинцев.