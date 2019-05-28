Юрий Лоза о финале «Голос. Дети»: Дали по миллиону, чтобы держали язык за зубами

Всего месяц Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу, довелось носить статус единственной победительницы шестого сезона проекта «Голос. Дети». Теперь это звание разделили все маленькие артисты, которые дошли «до конца» шоу — такое решение было принято на минувшей неделе «Первым каналом» во время спецвыпуска финала.

Результаты объявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст . Он сказал, что на этот раз никакого голосования не проводилось.

«Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителями проекта становятся Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова… — произнес Эрнст. — Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

После трогательной речи Константин Львович вручил по кубку каждому финалисту. Также они получили сертификаты на один миллион рублей.

Напомним, что «повторный финал» пришлось провести после бури возмущений, разразившейся в обществе после победы дочери Алсу. 10-летнюю Микеллу буквально затравили в интернете! Зрители посчитали, что победу ей попросту купили знаменитые родители.

Поэтому была проведена проверка зрительского голосования. 16 мая «Первый канал» аннулировал результаты финала конкурса: выяснилось, что на голосование действительно было оказано внешнее давление.

В повторном финале дочь Алсу принимать участие не стала. Микелла, которая до своей победы была активна в соцсетях, за месяц ни разу не высказалась о скандале. Первый свой комментарий девочка дала уже после того, как победителями шоу были признаны еще восемь человек. Она дала понять, что не держит ни на кого обиды и будет дальше заниматься музыкой. «Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью, — сказала маленькая артистка. — Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в моей жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!»

Всех финалистов проекта Микелла назвала лучшими друзьями. Максим Галкин , который ранее критиковал итоги шоу и говорил, что никогда не пустит своих детей участвовать в подобном проекте, назвал решение «Первого канала» мудрым. «Как зритель, я невероятно растроган таким финалом, — сказал юморист. — Я счастлив, что „Первый канал“ нашел такое мудрое решение».

«Дайте помолчать своим детям»

Решение «Первого канала» поддержали также и другие артисты.

А вот певец и композитор Юрий Лоза считает, что победу в шоу нужно было отдать все же одному участнику.

— Дали всем по миллиону и распустили по домам, чтобы держали язык за зубами, — уверен Юрий Эдуардович. — Я думаю, что нужно было поступить так, как поступают во всем мире. Например, на Олимпийских играх, когда выясняется, что первое место занято незаконно, участника снимают и занявший второе место становится первым. Вот и вся история. Не надо было проводить никаких дополнительных конкурсов. Но здесь, видимо, не захотели никого обижать.

Юрий Лоза вообще оказался противником подобных программ.

— Я считаю, что нельзя проводить детские певческие конкурсы, потому что у детей голос еще не сформировался, — продолжает деятель шоубизнеса. — Как можно судить детский голосок? Дайте ему окрепнуть и стать взрослым голосом, тогда и судите! Детским голосом вообще петь нельзя. Я пою до 65 лет только потому, что я промолчал все детство. Я был солистом школьного хора, и кто-то из авторитетных людей сказал, что у меня девчачий голос. Я заткнулся и промолчал всю юность. Поэтому я всем своим знакомым говорю: «Ребята, дайте помолчать своим детям! Пусть они танцуют, рисуют, лепят. Когда начнется взрослая жизнь, вот тогда и выяснится, что у них лучше получается. Зачем же сразу рисовать ребенку карьеру певца? Может, он, когда вырастет, будет шипеть или хрипеть! Амбиции родителей ломают судьбы детям.