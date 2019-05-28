Премьера клипа «Кабриолет» от «Ленинграда» состоялась на YouTube-канале группы. Роль главной героини в нём досталась актрисе и телеведущей Алле Михеевой.
Она просыпается после вечеринки от звонка телефона и сообщает человеку на «другом конце провода», что «скоро будет». Девушка садится в авто и мчится на встречу. По дороге она успевает переодеться и изменить макияж так, что из заядлой тусовщицы превращается в скромную невесту. А её авто из-за множества ДТП — в кабриолет.
В конце ролика оказывается, что героиня Михеевой спешила на свою свадьбу. В роли жениха снялся сам Сергей Шнуров.
Режиссёром стала Анна Пармас, она сотрудничает с группой с 2015 года и сняла для коллектива восемь клипов.
Песня посвящена Омску и Егору Летову. В ней есть такие слова: «За рулём кабриолета я врубаю Летова. И пускай уже не лето, это фиолетово. Всё идет по плану».
Ранее Шнуров сообщил журналистам, что намерен в ближайшем будущем навсегда оставить шоу-бизнес и попробовать себя в каком-нибудь другом качестве, писал News.ru.