Шнур женился на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»

Премьера клипа «Кабриолет» от «Ленинграда» состоялась на YouTube-канале группы. Роль главной героини в нём досталась актрисе и телеведущей Алле Михеевой

Она просыпается после вечеринки от звонка телефона и сообщает человеку на «другом конце провода», что «скоро будет». Девушка садится в авто и мчится на встречу. По дороге она успевает переодеться и изменить макияж так, что из заядлой тусовщицы превращается в скромную невесту. А её авто из-за множества ДТП — в кабриолет.

В конце ролика оказывается, что героиня Михеевой спешила на свою свадьбу. В роли жениха снялся сам Сергей Шнуров

Режиссёром стала Анна Пармас , она сотрудничает с группой с 2015 года и сняла для коллектива восемь клипов.

Песня посвящена Омску и Егору Летову . В ней есть такие слова: «За рулём кабриолета я врубаю Летова. И пускай уже не лето, это фиолетово. Всё идет по плану».

Ранее Шнуров сообщил журналистам, что намерен в ближайшем будущем навсегда оставить шоу-бизнес и попробовать себя в каком-нибудь другом качестве, писал News.ru.