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Поклонников обеспокоил внешний вид Корчевникова 

Рамблер + ещё 3 4 часа назад
Фото: Россия 1
Пользователи соцсетей активно обсуждают внешний вид телеведущего Бориса Корчевникова, который заметно располнел. По мнению многих поклонников, тяжёлая болезнь молодого человека снова дала о себе знать.
Мнения пользователей собрали журналисты издания «Дни.ру». Авторы статьи заявили, что изменения во внешнем виде телеведущего стали заметны после выхода в эфир очередного выпуска программы «Судьба человека», героиней которого стала актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Однако зрителей по большей части привлекла не история жизни легендарной артистки, а сам Корчевников. По мнению поклонников передачи, ведущий сильно набрал вес за подозрительно короткое время. В результате пользователи, припоминая об обнаружении несколько лет назад у молодого человека опухоли мозга, решили, что болезнь снова вернулась.
Россия 1
«Я очень надеюсь, что набор веса не из-за кортизоновых препаратов и ухудшения здоровья. Мне он очень нравится, как человек и ведущий, дай бог ему здоровья», — цитирует издание слова одного из поклонников.
«Надеюсь, он следит за своим состоянием», — заявил другой пользователь.
«Давайте все помолимся за Бориса…», — призвал третий.
Борис Корчевников, после того, как у него была обнаружена опухоль мозга пережил операцию по её удалению. Позже телеведущий заявил, что поборол болезнь. В настоящее время молодой человек занимается благотворительностью, в рамках которой оказывает помощь онкобольным россиянам.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Лидия Федосеева-шукшина
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