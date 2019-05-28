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Стас Михайлов тридцать лет не может смириться с гибелью брата 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
В конце апреля Стас Михайлов отметил 50-летие. Популярный певец признается: в свои годы он понял, что слава и признание мало что значат. Сейчас самое важное в жизни заслуженного артиста — семья.
У исполнителя и его супруги Инны — шестеро детей. Сын и дочь Михайлова от предыдущих браков, двое наследников жены от прошлых отношений, а также общие дочери Иванна и Мария. Когда-то у певца был и старший брат Валерий, с которого он во всем брал пример.
Отец будущего певца был летчиком, и сыновья хотели пойти по его стопам. В итоге Стас решил выбрать музыкальную карьеру. Его брат разбился на вертолете, когда Михайлову исполнилось 20 лет. Вместе с поисковой командой ему пришлось искать тело родного человека. Валерия похоронили в родном Адлере, а Михайлов спустя три десятилетия все еще не может привыкнуть к боли от потери.
Вторая супруга помогла исполнителю вновь ощутить радость жизни.
«Мы встретились с Инной в очень правильный период. Она сделала лучшее, что могла: дала мне силы и уверенность в себе», — цитирует Стаса Михайлова vokrug.tv.
В начале мая в Кремле исполнитель дал несколько юбилейных сольных концертов. Перед поклонниками певец предстал заметно изменившимся. На сцене он выглядел постройневшим и подтянутым, буквально пышущим здоровьем. Как сообщила «Комсомольская правда», секрет цветущего внешнего вида звезды — в новейшей системе поддержания организма с названием биохакинг.
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов
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