Как у Пугачевой: у Рудковской и Плющенко появился свой замок

Сама Рудковская рассказала «Экспресс-газете», что новый дом с башенкой построили специально для гостей. Сейчас там никто не живет.

Также продюсер рассказала, что на участке появился парник, в котором Плющенко выращивает помидоры, огурцы и перец.

"Экспресс-газета"

При этом «Семь дней» приводят версию, согласной которой строительство нового дома может быть связано с проблемами в браке продюсера и фигуриста: якобы они решили разъехаться по разным домам, но недалеко, чтобы вместе воспитывать сына.

Издание отмечает, что маленький замок и парник — не единственные изменения на участке. Ранее с его территории пропала спортивная площадка и добавился большой гараж.