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Как у Пугачевой: у Рудковской и Плющенко появился свой замок 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На участке продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, расположенном в поселке «Горки-10», появился новый дом, сообщает «Экспресс-газета». Издание «Семь дней» отмечает, что здание напоминает уменьшенный замок Аллы Пугачевой.
Сама Рудковская рассказала «Экспресс-газете», что новый дом с башенкой построили специально для гостей. Сейчас там никто не живет.
Также продюсер рассказала, что на участке появился парник, в котором Плющенко выращивает помидоры, огурцы и перец.
"Экспресс-газета"
При этом «Семь дней» приводят версию, согласной которой строительство нового дома может быть связано с проблемами в браке продюсера и фигуриста: якобы они решили разъехаться по разным домам, но недалеко, чтобы вместе воспитывать сына.
Издание отмечает, что маленький замок и парник — не единственные изменения на участке. Ранее с его территории пропала спортивная площадка и добавился большой гараж.
Особняк певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, с которым сравнили новый дом Рудковской, расположен в подмосковной деревне Грязь. СМИ писали, что площадь особняка составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой. На участке также есть домик для помощников по хозяйству.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Максим Галкин , Алла Пугачева , Экспресс-газета
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