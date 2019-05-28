Маньяк объявил охоту на Водонаеву

У телеведущей Алёны Водонаевой появился неадекватный поклонник, который хочет её убить.

Мужчина по имени Евгений несколько месяцев присылает ей странные сообщения. Поначалу они были романтическими, но после того, как Евгений понял, что Алёна не отвечает ему взаимностью, начал угрожать.

«Я тебя убью за один рубль. Ты ничего не стоишь, ты просто пыль для меня», — написал преследователь.

На днях ведущая написала заявление в полицию, так не чувствует себя в безопасности. Она боится, что Евгений осуществит задуманное, подкараулив её на улице.