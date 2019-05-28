Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Почему допустили?»: россиянку затравили на украинском «Голос. Дети» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: скриншот видео Youtube
Зрители украинского «Голоса. Дети» обратили внимание на выступление москвички Таисии Скомороховой, ставшей участницей проекта. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале шоу.
Скоморохова прошла этап слепых прослушиваний, исполнив песню Тины Тернер Simply The Best. Девочка попала в команду наставников из группы «Время и Стекло».
Многие украинцы написали в комментариях, что у россиянки есть шансы на победу.
«Звезда, звезда, звезда! Пусть тебе везет!» — написала Наталія Грищенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Мала порвала всіх! Просто нереальна енергетика! Бере харизмою на всі 100!» — добавила Катерина Число.
«КРУТАЯ малышка, сплошная энергия», — похвалила Яна Горная.
«Малая— бомба! Крутая девчонка! Зажигалка! Рождена энергетиком)))» — согласился 17Kriki1.
Однако некоторые пользователи остались недовольны тем, что в украинском конкурсе участвует россиянка.
«Всегда интересно откуда певец, а тут промолчали, сразу закралась мысль что ребенок из РФ. Вопрос к организаторам конкурса, зачем вы делаете из этого тайну? Сказали бы честно, а так вы подставили ребенка, болельщиков и главное Украину», — возмутился Максим Поддубный.
«Странно как Джамала [одна из членов жюри — прим.ред.] не спросила у нее — Чей крым? Она наверное не поняла, что она из России», — отметила lida Kum.
«Почему детей из России допускают на украинский голос, у них есть свой, пусть там поют», — написала Mari S.
По мнению пользовательницы, девочка из Москвы заняла место и «забрала шанс» украинского ребенка.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Тина Тернер , Сусана Джамаладинова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая157
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса65
В Косово начались столкновения154
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота25
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:24
Российский школьник записал обращение перед нападением на школу
Происшествия
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение