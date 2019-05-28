«Почему допустили?»: россиянку затравили на украинском «Голос. Дети»

Зрители украинского «Голоса. Дети» обратили внимание на выступление москвички Таисии Скомороховой, ставшей участницей проекта. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале шоу.

Скоморохова прошла этап слепых прослушиваний, исполнив песню Тины Тернер Simply The Best. Девочка попала в команду наставников из группы «Время и Стекло».

Многие украинцы написали в комментариях, что у россиянки есть шансы на победу.

«Звезда, звезда, звезда! Пусть тебе везет!» — написала Наталія Грищенко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Мала порвала всіх! Просто нереальна енергетика! Бере харизмою на всі 100!» — добавила Катерина Число.

«КРУТАЯ малышка, сплошная энергия», — похвалила Яна Горная.

«Малая— бомба! Крутая девчонка! Зажигалка! Рождена энергетиком)))» — согласился 17Kriki1.

Однако некоторые пользователи остались недовольны тем, что в украинском конкурсе участвует россиянка.

«Всегда интересно откуда певец, а тут промолчали, сразу закралась мысль что ребенок из РФ. Вопрос к организаторам конкурса, зачем вы делаете из этого тайну? Сказали бы честно, а так вы подставили ребенка, болельщиков и главное Украину», — возмутился Максим Поддубный.

«Странно как Джамала [одна из членов жюри — прим.ред.] не спросила у нее — Чей крым? Она наверное не поняла, что она из России», — отметила lida Kum.

«Почему детей из России допускают на украинский голос, у них есть свой, пусть там поют», — написала Mari S.

По мнению пользовательницы, девочка из Москвы заняла место и «забрала шанс» украинского ребенка.