Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Были порваны губы»: дочь Салтыковой показала фото после пластики 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса рассказала, что после нападения овчарки ей пришлось сделать две пластические операции. Фотографии результата она опубликовала на своей странице в Instagram.
Шесть месяцев назад собака набросилась на Алису Салтыкову и покусала ее лицо. У девушки были порваны верхняя и нижняя губы, также пострадала рука, которой она пыталась защититься.
Мать девушки была рядом, но сделать ничего не могла. Позже певица отвезла дочь в клинику в Лапино. Девушке повезло, что в клинике дежурил пластический хирург и смог провести операцию.
«Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!» — призналась она.
Реабилитация прошла успешно, но так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много, верхняя губа деформировалась. В результате девушке сделали вторую операцию, и результат привел ее в восторг.
«Как будто этого страшного случая и не было! Итог таков: СПАСИБО ЗОЛОТЫМ РУКАМ НАШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!» — заключила она.
Алиса Салтыкова для сравнения показала фото после первой и второй операций. Однако ее подписчики значительной разницы не заметили.
«Не вижу разницы..ну честно. Но какой ужас…я с детства поэтому боюсь собак. Есть причина. Но какой ужас…на глазах матери…я бы умерла от страха!» — написала @karamel.iuliia (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Было и до очень хорошо!» — добавил @chovator.
В разговоре с подписчиками девушка рассказала, что овчарку, напавшую на нее, она знает с детства, но теперь собака «уже старенькая и агрессивная стала».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая159
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса65
В Косово начались столкновения157
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота25
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:24
Российский школьник записал обращение перед нападением на школу
Происшествия
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение