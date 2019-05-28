«Были порваны губы»: дочь Салтыковой показала фото после пластики

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса рассказала, что после нападения овчарки ей пришлось сделать две пластические операции. Фотографии результата она опубликовала на своей странице в Instagram.

Шесть месяцев назад собака набросилась на Алису Салтыкову и покусала ее лицо. У девушки были порваны верхняя и нижняя губы, также пострадала рука, которой она пыталась защититься.

Мать девушки была рядом, но сделать ничего не могла. Позже певица отвезла дочь в клинику в Лапино. Девушке повезло, что в клинике дежурил пластический хирург и смог провести операцию.

«Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!» — призналась она.

Реабилитация прошла успешно, но так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много, верхняя губа деформировалась. В результате девушке сделали вторую операцию, и результат привел ее в восторг.

«Как будто этого страшного случая и не было! Итог таков: СПАСИБО ЗОЛОТЫМ РУКАМ НАШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!» — заключила она.

Алиса Салтыкова для сравнения показала фото после первой и второй операций. Однако ее подписчики значительной разницы не заметили.

«Не вижу разницы..ну честно. Но какой ужас…я с детства поэтому боюсь собак. Есть причина. Но какой ужас…на глазах матери…я бы умерла от страха!» — написала @karamel.iuliia (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Было и до очень хорошо!» — добавил @chovator.

В разговоре с подписчиками девушка рассказала, что овчарку, напавшую на нее, она знает с детства, но теперь собака «уже старенькая и агрессивная стала».